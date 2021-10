Bank Millennium provisiona cerca de 98 ME nas contas do 3º trimestre

"O Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium S.A. ("Banco") informa que tomou a decisão de constituir, nas contas do 3.º trimestre de 2021, provisões de PLN 451,8 milhões para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium", lê-se no comunicado divulgado hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Serão constituídas provisões adicionais de PLN 74,3 milhões para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto nos resultados líquidos", pode ler-se no comunicado.

O banco acrescenta que "as provisões refletem a continuação das tendências negativas nas decisões judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação de risco do banco".

"Em resultado deste nível de provisões, e apesar do sólido desempenho operacional, o Banco espera um resultado líquido negativo no 3.º trimestre de 2021", afirma ainda a instituição financeira.

De acordo com o comunicado, serão divulgadas informações adicionais sobre os riscos legais e os resultados do 3.º trimestre "na informação ao mercado sobre os resultados em 26 de outubro de 2021".