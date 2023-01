Bank Millennium reduz custo com moratórias de crédito em cerca de 21 ME

"[...] O banco informa que será feita uma revisão do custo efetivo e da utilização das moratórias de crédito pelos mutuários elegíveis em PLN [zlóti polaco] no segundo semestre de 2022 e análise dos pedidos em curso para suspender as prestações do crédito à habitação em PLN no ano de 2023", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, o custo estimado das moratórias de crédito foi reduzido para 1.325 milhões de zlótis (cerca de 283 milhões de euros).

No total, a redução do custo representa 99 milhões de zlótis (aproximadamente 21 milhões de euros), que vai impactar os resultados do quarto trimestre do ano passado.

O Conselho de Administração do Bank Millennium, subsidiária polaca do BCP, decidiu também constituir provisões de 475 milhões de zlótis (quase 102 milhões de euros) nas contas do quarto trimestre de 2022, "para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira" originados pela instituição financeira.

De acordo com a mesma nota, vão ser constituídas provisões adicionais de 26 milhões de zlótis (5,6 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, sem impacto nos resultados líquidos.

"As provisões refletem a continuação das tendências negativas nas decisões judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação de risco do banco", apontou.

Assim, o `stock` de provisões para este risco atingiu 5.439 milhões de zlótis (1.163 milhões de euros) no final de dezembro de 2022.

Em 24 de outubro, o Bank Millennium reportou prejuízos de 1.264 milhões de zlotys (270,5 milhões de euros), de janeiro a setembro, e de 214,3 milhões de euros no terceiro trimestre, justificando com custos com moratórias de crédito.

Em comunicado enviado na altura à CMVM, o banco referiu que "este nível de perdas trimestrais se deveu sobretudo ao reconhecimento antecipado dos custos relacionados com as moratórias de crédito (1.423 milhões de zlotys antes de impostos, 304,6 milhões de euros/1.153 milhões de zlotys após impostos, 246,8 milhões de euros) que afetaram os bancos polacos em julho".