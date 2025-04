Bankinter sobe lucros em 34,5% no primeiro trimestre para 270 milhões de euros

O resultado antes de pagar impostos ascendeu a 378,4 milhões de euros entre janeiro e março, mais 15,8% do que no primeiro trimestre do ano passado.

Em Portugal, onde está desde 2016, o resultado antes do pagamento de impostos no primeiro trimestre do ano foi de 56 milhões de euros, mais 19% do que nos mesmos meses de 2024.

O banco realçou, num comunicado divulgado hoje, que mantém no mercado português "uma forte tendência de crescimento em todas as rubricas" dos resultados, com destaque para um "crescimento especialmente significativo" de 19% dos recursos de clientes, que alcançaram os 9.000 milhões de euros no primeiro trimestre.

A carteira de crédito em Portugal situou-se nos 10.000 milhões de euros, valor semelhante ao divulgado pelo banco no final de 2024.

Em termos globais, a margem bruta (que reflete o conjunto das receitas) do grupo Bankinter, que opera em Espanha, Irlanda e Portugal, cresceu 11,1% no primeiro trimestre de 2025, comparando com o mesmo período de 2024, e alcançou os 732 milhões de euros.

Segundo o Bankinter, "na evolução da margem bruta teve um peso notável o bom desempenho das comissões pelos diversos serviços que o banco presta aos clientes", que aumentaram 9,8%, para 234 milhões de euros.

Este "forte crescimento das receitas provenientes do negócio típico com clientes" permitiu compensar "a pressão que a conjuntura de descida de taxas de juro gerou sobre a margem de juros que, apesar do crescimento no volume de crédito, diminuiu 6,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024, e 1,7% face ao último trimestre, para os 541 milhões de euros".

Neste contexto, as comissões líquidas (diferença entre comissões cobradas e pagas pelo banco) ascenderam a 188 milhões de euros, mais 13,5% do que no primeiro trimestre de 2024.

A carteira de crédito concedido a clientes alcançou 80.764 milhões de euros nos primeiros três meses do ano (mais 4,8% do que no mesmo período de 2024), com a taxa de morosidade (atrasos ou incumprimentos no pagamento das prestações dos empréstimos) a situar-se nos 2,16%.

Os ativos totais do grupo Bankinter eram 123.851 milhões de euros no final de março, mais 9,7% do que um ano antes.

A rentabilidade sobre os capitais próprios (ROE) alcançou 18,8% (era 17,9% no final de 2024.

No comunicado divulgado hoje, o Bankinter realçou que continua a aumentar a quota de mercado "em todas as linhas de negócio e geografias", "consolidando uma tendência de crescimento rentável e cada vez mais diversificada", que se reflete "nos valores muito positivos dos principais indicadores" de resultados.