Bankinter teve lucros recorde de 953 milhões de euros em 2024

Em termos globais, o grupo Bankinter, que opera em Espanha, Portugal e Irlanda, teve em 2024 um resultados antes de pagar impostos de 1.360 milhões de euros, mais 10,7% do que em 2023, destacou o banco, num comunicado.

Em Portugal, onde está desde 2016, o resultado antes de pagar impostos foi de 195 milhões de euros, mais 18% do que em 2023.

O banco terminou 2024 em Portugal com uma carteira de crédito total de 10 mil milhões de euros, mais 8% do que no final de 2023, e com os recursos dos clientes com "um valor semelhante", o que se traduz num crescimento de 14%.

O principal mercado do Bankinter é Espanha, mas o banco destaca que as receitas oriundas de outros países "assumem cada vez maior protagonismo" no grupo e as geradas pelo Bankinter Portugal e Bankinter Irlanda representam já 15% do total.

Em termos globais, a margem bruta (que reflete o conjunto das receitas do banco) ascendia no final de 2024 a 2.901 milhões de euros, mais 9,1% do que um ano antes, "com um bom desempenho das receitas por comissões", que alcançaram os 917 milhões de euros, mais 12,3% do que em 2023.

As comissões líquidas (diferença entre comissões pagas e recebidas pelo banco) ascenderam em 2024 a 717 milhões de euros, mais 14,9% do que em 2023.

A carteira de crédito concedido a clientes era de 80.097 milhões de euros no final de 2024, mais 4,2% do que em 2023, com o rácio de morosidade (atrasos ou incumprimentos no pagamento das prestações dos empréstimos) a manter-se nos 2,11%.

No caso específico das hipotecas (crédito para compra de casa), o Bankinter destaca "alguma dinâmica" no segundo semestre de 2024, "o que permitiu igualar a nova produção hipotecária à do ano anterior, 5.800 milhões de euros".

Os recursos totais de clientes aumentaram 13,1% no ano passado e os ativos totais do grupo Bankinter no final de 2024 ascendiam a 121.972 milhões de euros, mais 7,9% do que um ano antes.

A rentabilidade sobre os capitais próprios (ROE) alcançou 17,9% no final de 2024 (era 17,1% no ano anterior).

No comunicado divulgado hoje, e perante estes resultados de 2024, o grupo Bankinter sublinha que "soube conjugar com êxito a evolução negativa das taxas de juro registada ao longo do ano com um crescimento dos volumes de negócio, tanto em carteira de crédito como em recursos de clientes".