Barack Obama em Portugal para conversa sobre liderança e resiliência

Durante o encontro, mais de 30 personalidades nacionais e internacionais participam em debates sobre os mundos da política, economia, tecnologia, empreendedorismo e inovação, terminando com um diálogo com o antigo presidente democrata.

A intervenção do 44.º presidente dos Estados Unidos (2009-2017) será dedicada à liderança, resiliência e impacto, num evento aberto ao público.

A deslocação de Barack Obama a Portugal ocorre a menos de um mês das eleições para a totalidade da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) e um terço dos lugares do Senado (câmara alta) nos Estados Unidos, marcadas para 03 de novembro.

As sondagens têm apontado para uma vantagem dos democratas, num momento em que o Presidente republicano, Donald Trump, enfrenta uma forte desaprovação.

Obama vai juntar-se à campanha democrata, nomeadamente no dia 24, no estado do Michigan, onde vai apoiar o candidato ao Senado Michigan Abdul El-Sayed, em Detroit.

Enquanto chefe de Estado, Obama esteve em Portugal em novembro de 2010 para participar nas cimeiras União Europeia-EUA e da NATO.

Obama voltou a parar em Portugal, em novembro de 2016, numa escala técnica na Base das Lajes, na ilha Terceira, Açores, numa viagem entre a Alemanha e o Peru.

Em 2018, já depois de ter abandonado a Casa Branca, Obama abordou, numa conferência, no Porto, a importância de agir perante o problema que representam as alterações climáticas para o mundo, uma das prioridades dos dois mandatos presidenciais do democrata.