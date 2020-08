Bares e discotecas no Porto tentam adaptar-se à nova realidade

O Governo deu luz verde para a reabertura, embora não nas condições esperadas pelos empresários da noite.O repórter Luís Peixoto percorreu as ruas históricas do centro do Porto, depois do pôr-do-sol, e registou as dificuldades deste sector.

A Associação de Bares da Zona Histórica do Porto propõe a abertura das discotecas além da uma da manhã, e defende que a reabertura dos estabelecimentos seja estudada caso a caso com as autoridades de Saúde.





Propostas que foram já entregues ao Governo.