Barragem de nove milhões de euros para regadio em Carrazeda de Ansiães

O autarca João Gonçalves adiantou à Lusa que a candidatura a financiamento foi apresentada em meados de novembro e destina-se à construção da barragem no Lugar da Veiga, junto da vila de Carrazeda de Ansiães, e de parte do perímetro de rega.

Segundo explicou, o perímetro tem 700 hectares e esta candidatura contempla mais de metade, a parte concretamente em que a água correrá por gravidade. No restante perímetro de rega, será preciso instalar equipamento para elevar a água e ficará para uma fase posterior.

A câmara assume 10% do investimento necessário para o projeto e o presidente espera que a candidatura aos programas nacionais de apoio ao setor seja aprovada por ser considerada "muito importante para o concelho.

"Podia ser um instrumento muito importante para fixar jovens agricultores", defendeu o presidente da câmara, apontando o interesse que tem surgido no concelho pelas principais culturas, nomeadamente a da maçã.

Os pomares deste fruto, que se estendem por cerca de 700 hectares, duplicaram nos últimos anos e serão os mais beneficiados com a nova barragem, segundo o presidente da câmara.

O município ribeirinho dos rios Douro e Tua é tipicamente rural e explora uma grande variedade de recursos agrícolas, onde o vinho, o azeite e a maçã constituem os produtos de maior rentabilidade económica, movimentando mais de 20 milhões de euros por ano, segundo contas do município.

O reforço do regadio é uma reivindicação antiga do concelho e uma das prioridades do programa eleitoral de João Gonçalves, eleito pelo PSD, em 2017.

Poucos meses depois de tomar posse, o autarca contratou uma empresa para realizar um estudo dos locais onde poderiam ser construídos açudes e uma nova barragem para garantir no futuro água para o desenvolvimento da agricultura.

O projeto da nova barragem resulta das soluções apontadas e será o maior investimento dos próximos anos neste concelho.