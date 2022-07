Barragem do Fridão. Estado vai ter que devolver 218 milhões à EDP

O Estado vai ter que devolver à EDP cerca de 218 milhões de euros relativos à exploração da barragem do Fridão. O Tribunal Arbitral declarou o contrato resolvido por incumprimento definitivo do Estado. Há três anos, o então ministro do Ambiente garantia no Parlamento que o Governo não iria devolver o dinheiro porque tinha sido a empresa a desistir do projeto.