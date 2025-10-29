Barragem moçambicana de Cahora Bassa investe 84,2 ME para asfaltar estrada
A Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), no centro de Moçambique, uma das maiores barragens de África, vai investir 98 milhões de dólares (84,2 milhões de euros) para asfaltar 117 quilómetros da Estrada Nacional 301 (N301), foi anunciado.
"A estrada prevê, no seu contrato, um ano de construção e depois quatro anos de manutenção que serão garantidos pelo empreiteiro", disse o diretor de Procurement e Logística da HCB, Ilídio Tembe, citado hoje pela comunicação social.
As obras de asfaltagem dos 117 quilómetros da estrada N301 abrangem o troço que liga a localidade de Matambo, na província de Sofala, à vila de Songo, em Tete.
Segundo o responsável, a ação faz parte do reforço logístico ao projeto de reestruturação das centrais elétricas da empresa, permitindo garantir o transporte "seguro e eficiente" de equipamentos de grande tonelagem, essenciais para a modernização da produção de energia no País.
"As obras foram adjudicadas a dois empreiteiros nacionais, com o objetivo de imprimir celeridade à execução das atividades. Os custos de manutenção estão incluídos no orçamento de construção da estrada", explicou.
Para o diretor, o projeto vai também responder aos impactos das mudanças climáticas que têm danificado, severamente, as vias de acesso, comprometendo a mobilidade e o desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais.
"Além disso, temos uma previsão de uma vida útil de cerca de 20 anos. A infraestrutura vai beneficiar a sociedade sem exceção", acrescentou Tembe.
A HCB é uma sociedade anónima de direito privado, detida em 85% pela estatal Companhia Elétrica do Zambeze e pela portuguesa Redes Energéticas Nacionais (REN) em 7,5%, possuindo a empresa 3,5% de ações próprias, enquanto os restantes 4% estão nas mãos de cidadãos, empresas e instituições moçambicanas.
A albufeira de Cahora Bassa é a quarta maior de África, empregando quase 800 trabalhadores, e é uma das maiores produtoras de eletricidade na região austral africana, abastecendo os países vizinhos.
Segundo dados oficiais, a HCB pagou 1.588 milhões de euros ao Estado moçambicano desde 2007.