Barragens do Algarve a 54% da sua capacidade mas barlavento com níveis menores

Dados enviados hoje à agência Lusa pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) mostram que principalmente as chuvas de janeiro permitiram que em 21 de fevereiro de 2025 a capacidade das seis barragens algarvias estivesse a 54% do seu total.

Um ano antes essa percentagem era de 34%, menos 20 pontos percentuais, o que significa um encaixe de 90 hectómetros cúbicos (hm3) de água durante um ano, havendo agora 240 hm3.

Fonte da APA destacou à agência Lusa a situação atual nas barragens de Odeleite (79%) e de Beliche (72%).

"A menos boa notícia é que a recuperação foi assimétrica, do encaixe de 90 hm3. Resultante das chuvas de janeiro, mais de 70% foi do lado do sotavento [este]", lamentou a mesma fonte.

A APA recorda que o Algarve é a única região que tem duas barragens com menos de 20% da sua capacidade (Bravura e Arade), que ficam no barlavento (oeste).

Assim, enquanto as barragens do sotavento algarvio aumentaram muito o seu armazenamento e estão com uma capacidade muito acima dos 50%, as do barlavento continuam com dificuldade em preencher as mesmas percentagens, devido às chuvas menos abundantes.

No sotavento, a barragem de Odeleite está agora com 79% da sua capacidade (103,10 hm3) e a de Beliche com 72% (34,55 hm3).

No barlavento as percentagens são menos importantes, com Odelouca a registar 43% da sua capacidade (67,01 hm3), a do Arade 18% (5,01 hm3), a da Bravura 17% (5,82 hm3) e a do Funcho 50% (24,05 hm3).