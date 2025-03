A bacia hidrográfica do Barlavento Algarvio tem mais água e deixou de estar no nível vermelho. É uma das seis onde a quantidade de água armazenada subiu em comparação com o mês de janeiro.

Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos, a quantidade de água desceu noutras seis bacias hidrográficas.



No Barlavento algarvio subiu de 15,4% em janeiro para 20,7% em fevereiro, mas continua em níveis baixos.



No final de fevereiro, além do Barlavento, as bacias com menos água eram ainda as do Mira, Arade e Sado.