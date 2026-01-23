Barraqueiro assume "interesse de princípio" na subconcessão de linhas da CP

"Estamos satisfeitos com esta decisão política e aguardamos a definição das condições, mas à partida estamos interessados, temos um interesse de princípio na exploração destas redes", afirmou o administrador da Barraqueiro Luís Cabaço Martins em declarações à agência Lusa.

Salientando a "experiência já de largos anos" do grupo neste tipo de operações - a Barraqueiro gere o Metro do Porto, a Fertagus e o Metro Sul do Tejo, atualmente as únicas subconcessões a privados no ramo ferroviário em Portugal - o administrador considerou que a empresa pode "contribuir com um bom serviço e com menos custos".

"Acreditamos que os operadores de transporte privados podem acrescentar valor à mobilidade e, portanto, que também nestas subconcessões podem ter aqui uma utilidade muito grande, quer para os utentes, quer para o Estado", sustentou, defendendo que "a visão do Governo é correta nesse aspeto".

De acordo com Cabaço Martins, embora tudo vá "depender das condições e dos modelos que forem apresentados" pelo Governo para as quatro novas subconcessões a estudar pela CP - Comboios de Portugal, "à partida serão subconcessões", modelo em que a Barraqueiro tem "já uma experiência muito grande".