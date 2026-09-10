Barril de Brent sobe 1,14% e ultrapassa 102 dólares pela primeira vez desde maio
O preço do barril de Brent para entrega em novembro ultrapassou hoje a barreira dos 102 dólares, atingindo o valor mais alto desde maio, depois de ter subido 1,14%.
Pelas 11:00 em Lisboa, o Brent, petróleo de referência da Europa, atingia 102,36 dólares o barril no mercado de futuros de Londres, depois de subir 1,14%.
Este é o valor mais alto do barril de Brent desde maio deste ano.
O Brent acumula hoje cinco sessões a subir perante a escalada de ataques cruzados entre os Estados Unidos e o Irão e os receios do mercado face a possíveis interrupções no fornecimento de petróleo do Médio Oriente.
Já o petróleo do Texas avançava 1,40% para 97,39 dólares.
Ao mesmo tempo, o gás natural TTF inverteu a tendência de abertura e subia 2%, ultrapassando os 81 dólares.
O agravamento dos preços na energia foi provocado pelas perturbações no transporte de gás natural liquefeito (GNL) e petróleo pelo estreito de Ormuz devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, iniciada no primeiro trimestre.