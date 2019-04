Barril de petróleo Brent sobe para novo máximo anual acima dos 74 dólares

Lusa22 Abr, 2019, 10:58 | Economia

O petróleo de referência na europa abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, onde cerca das 08:00 TMG se cotava a 74,20 dólares por barril, mais 3% do que no final da sessão anterior, na passada quinta-feira.

Esta nova subida coloca o Brent num nível máximo desde novembro de 2018. Em finais de 2018, o petróleo cotava-se a 49,93 dólares e desde então subiu 25 dólares, cerca de 50%.

São vários os fatores que explicam esta tendência para a alta, mas a subida de hoje deve-se fundamentalmente à quase certeza de que o Governo dos Estados Unidos vai anunciar o fim das isenções de sanções para os países que importem petróleo bruto do Irão a partir de 02 de maio, segundo os media norte-americanos.

Os Estados Unidos voltaram a impor sanções contra a exportação de petróleo e o setor financeiro do Irão para pressionar Teerão a reduzir o programa nuclear e de mísseis.

A cotação do petróleo é habitualmente muito sensível ao aumento de incertezas políticas nos países exportadores do Médio Oriente.

Há dois anos o barril de Brent chegou a cotar-se a cerca de 30 dólares e em julho passado mantinha-se abaixo dos 50 dólares.