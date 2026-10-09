Básico e secundário reforçados. Propinas no superior ficam mais caras

A maior parcela da despesa vai para os recursos humanos, atais como a valorização de carreiras, recuperação do tempo de serviço dos professores e reforço do número de professores nas escolas.





Outra questão, ainda no ensino superior, que está a gerar alguma controvérsia é o aumento do valor das propinas, que, ao fim de sete anos congeladas em 697 euros, devem aumentar de acordo com os valores da inflação.





Diana Almeida - RTP Antena 1





Mas quando se chega ao ensino superior o cenário é outro. O orçamento para a área de Ciências e Inovação cai em cerca de 7,6 por cento, o que decorre de falta dos investimentos no Plano de Recuperação e Resiliência.Uma atualização que não agradou às organizações de estudantes.As federações das associações de estudantes reclamam que a medida agrava os custos do ensino superior e defendem que o acesso à universidade tem que ser reforçado através de mais apoio público e não de mais encargos para as famílias.