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Básico e secundário reforçados. Propinas no superior ficam mais caras

Básico e secundário reforçados. Propinas no superior ficam mais caras

O orçamento da Educação para o próximo ano vai ser reforçado, sobretudo os ensinos básico e secundário. Estás áreas vão receber sete milhões e 788 mil euros, correspondendo a um aumento de quase 4,9 por cento, face ao ano de 2026. Já as propinas no ensino superior vão subir.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nuno Patrício - RTP

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A maior parcela da despesa vai para os recursos humanos, atais como a valorização de carreiras, recuperação do tempo de serviço dos professores e reforço do número de professores nas escolas.

Mas quando se chega ao ensino superior o cenário é outro. O orçamento para a área de Ciências e Inovação cai em cerca de 7,6 por cento, o que decorre de falta dos investimentos no Plano de Recuperação e Resiliência.

Outra questão, ainda no ensino superior, que está a gerar alguma controvérsia é o aumento do valor das propinas, que, ao fim de sete anos congeladas em 697 euros, devem aumentar de acordo com os valores da inflação.

Uma atualização que não agradou às organizações de estudantes.
Diana Almeida - RTP Antena 1

As federações das associações de estudantes reclamam que a medida agrava os custos do ensino superior e defendem que o acesso à universidade tem que ser reforçado através de mais apoio público e não de mais encargos para as famílias.


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