Economia
Básico e secundário reforçados. Propinas no superior ficam mais caras
O orçamento da Educação para o próximo ano vai ser reforçado, sobretudo os ensinos básico e secundário. Estás áreas vão receber sete milhões e 788 mil euros, correspondendo a um aumento de quase 4,9 por cento, face ao ano de 2026. Já as propinas no ensino superior vão subir.
A maior parcela da despesa vai para os recursos humanos, atais como a valorização de carreiras, recuperação do tempo de serviço dos professores e reforço do número de professores nas escolas.
Outra questão, ainda no ensino superior, que está a gerar alguma controvérsia é o aumento do valor das propinas, que, ao fim de sete anos congeladas em 697 euros, devem aumentar de acordo com os valores da inflação.