Batalha soma três milhões de prejuízos e espera energia no concelho até final da semana

"A situação mais preocupante é a questão elétrica, ainda temos algumas centenas de casas e de empresas sem eletricidade. Depois da reunião com o secretário de Estado [hoje], reunimos com o responsável pelas autarquias da região Centro da E-Redes, o qual nos disse que ia tentar limpar o concelho da Batalha até ao final da semana", revelou o presidente da Câmara da Batalha, André Sousa.

Segundo o autarca, um dos principais problemas são as habitações pontuais, "por vezes de difícil identificação".

"Estamos a ajudá-los a bater casa a casa, para ver se têm ou não eletricidade. O nosso foco vai ser esse até todas as casas e todas as empresas do nosso concelho terem eletricidade", acrescentou.

André Sousa alertou, contudo, que muitas das pessoas têm eletricidade devido aos cerca de 15 geradores, quer do município quer da E-Redes, e que é possível verificarem-se falhas de energia, devido à instabilidade da rede.

O presidente da Câmara da Batalha, no distrito de Leiria, adiantou que o município soma prejuízos na ordem dos três milhões de euros: "Agora entramos numa fase de reconstrução do concelho tanto das infraestruturas municipais, como desportivas, bem como das infraestruturas rodoviárias", disse.

"Temos bastantes estradas danificadas e edifícios municipais, devido a toda esta situação, e estamos a começar a fazer esse levantamento", apontou.

O Município disponibilizou um ponto instalado na Junta de Freguesia da Batalha para apoiar os cidadãos no preenchimento dos formulários a submeter à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no âmbito de candidaturas para apoios aos prejuízos causados pela tempestade.

Até hoje, já foram apresentadas cerca de 300 candidaturas, num valor de investimento que ronda os 1,5 milhões de euros, disse André Sousa.

Com o objetivo de fazer renascer a Batalha, as prioridades são o restabelecimento da eletricidade e a requalificação das vias.

"Depois será a reabilitação de todo um tecido económico que ficou afetado. Temos de ajudar também nesse sentido todas as associações e a parte empresarial, não obviamente com fundos, porque o Município da Batalha também foi bastante abalado, mas ajudar a parte empresarial a submeter candidaturas, a ajudar num processo de inovação, de renascer a parte económica também", frisou.

André Sousa estimou que o trabalho que ainda precisa de ser desenvolvido "não vai ser feito num ou dois anos".

"Este próximo mandato vai ser muito marcado pela recuperação do concelho, mas não podemos deixar de fazer outras coisas e vamos ter de construir o centro de saúde que está em andamento, todas as obras que já estão projetadas", afirmou.

O autarca reconheceu que "as prioridades foram um pouco trocadas, tendo em conta a situação", pelo que o "orçamento municipal vai ter de ser readaptado à reconstrução de todo um concelho que foi muito destruído".

Apesar de tentar "restabelecer a normalidade possível", André Sousa considerou que o "foco da ação municipal tem de mudar".

Ao dia de hoje, o Município da Batalha conta ainda com quatro deslocados, mas são "situações que a curto prazo se devem resolver".

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.