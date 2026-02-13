Bauer Media Audio Portugal, Renascença e RTP juntam-se à Radioplayer

"Com o compromisso de reforçar a presença e a acessibilidade da rádio na era digital, a Bauer Media Audio Portugal, o Grupo Renascença Multimédia e a RTP juntaram-se numa missão conjunta" e o "resultado é a entrada de Portugal como o 27.º país a fazer parte da Radioplayer", lê-se no documento.

Assim, "os principais players de rádio em Portugal - Bauer Media Audio Portugal, Grupo Renascença Multimédia e RTP - juntam-se à Radioplayer, a plataforma que está a transformar o futuro da rádio com inovação, tecnologia e colaboração", um anúncio que é feito no Dia Mundial da Rádio.

A tecnologia da Radioplayer "está presente em 17 das principais marcas de automóveis, tornando-a a plataforma híbrida de rádio n.º 1 nas estradas europeias", lê-se no comunicado.

Além disso, a Radioplayer "garante uma presença consistente da rádio em diferentes plataformas e dispositivos de forma gratuita, garantindo a melhor experiência para o utilizador".

A partir de hoje, "a Radioplayer passa a estar disponível para automóvel, telemóvel e Smart TV, oferecendo uma base tecnológica comum que suporta a distribuição digital da rádio, com uma interface envolvente, sincronização de conteúdos entre dispositivos, download de conteúdos para ouvir offline e recomendações personalizadas".

De acordo com Sonia Domarco, `country manager` para Portugal e Espanha, citada no comunicado, com a Bauer Media Audio Portugal, Renascença e RTP alinhados garante-se "que a rádio portuguesa tem a visibilidade e a capacidade de inovação de que precisa, não apenas nos automóveis, mas em qualquer lugar onde os ouvintes queiram acompanhar os seus conteúdos favoritos".

Para a RTP, "o serviço público significa acesso universal" e "os nossos públicos devem poder encontrar informação fiável, cultura e entretenimento em todas as plataformas que utilizam", afirma, por sua vez, Hugo Figueiredo, administrador do grupo de media público, também citado no documento.

"A Radioplayer disponibiliza a base tecnológica comum que garante esse acesso - seja através do automóvel, de uma aplicação ou de uma coluna inteligente. Ao mesmo tempo, reforça a resiliência da distribuição da rádio, um fator essencial em momentos de crise", destaca.

Para José Luís Ramos Pinheiro, gerente do grupo Renascença Multimédia, "Integrar a Radioplayer significa responder às expectativas" dos ouvintes, que procuram essencialmente simplicidade.

A Radioplayer permite a simplicidade "sem comprometer a nossa independência editorial nem a diversidade do mercado" e ainda oferece ferramentas para descobrir conteúdos, fazer análises mais robustas e uma plataforma moderna para servir os anunciantes.

"É assim que garantimos que a rádio portuguesa continua acessível e competitiva na era digital", acrescenta.

O presidente executivo (CEO) da Bauer Audio Portugal, Salvador Ribeiro, aponta que a Radioplayer permite ao grupo "reforçar aquilo que sempre distinguiu a rádio: unir esforços quando faz sentido e afirmar" a diferença onde realmente importa.

"Ao partilharmos uma plataforma tecnológica robusta, reduzimos a fragmentação e a complexidade, libertando-nos para nos concentrarmos na criação de conteúdos relevantes e no fortalecimento das nossas marcas", concluiu.