B&B Hotels quer abrir um hotel por semana em 2019 e afastar-se dos preços de Lisboa

Lusa10 Jan, 2019, 09:54 | Economia

"Em 2018 abrimos 54 novos hotéis. Para 2019 a expectativa do grupo é abrir, pelo menos, um hotel por semana", disse o presidente executivo do B&B Hotels Espanha e Portugal, Jairo González, em declarações à Lusa.

De acordo com o responsável, a marca pretende optar por localizações que permitam uma construção "rápida, compacta e de muito boa qualidade".

Apesar de ressalvar que o grupo gostaria de estar mais centralizado, Jairo González notou que, para aplicar preços aceitáveis a todos os clientes, os hotéis têm de estar "numa localização onde os custos sejam razoáveis e não a pagar os preços desproporcionais, como os que estão a ser praticados no centro de Lisboa".

O responsável adiantou ainda que a marca tem "vários projetos em marcha" em Portugal, que deverão abrir no prazo máximo de dois anos, em distritos como Lisboa, Porto, Viseu, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo.

Esta terça-feira teve início a construção de um hotel em Sacavém, distrito de Lisboa, que levou a um investimento de 13 milhões de euros.

Até ao final do ano, prevê-se ainda o arranque de novas construções no Montijo, no distrito de Setúbal, e em Oeiras, no distrito de Lisboa, com investimentos de seis e sete milhões de euros, respetivamente.

Questionado sobre a possibilidade da construção de uma unidade no Montijo estar associada à transformação da base aérea em aeroporto civil, Jairo González vincou que o hotel iria nascer na localidade, independentemente do novo aeroporto avançar.

"O aeroporto é finalmente uma realidade e vai ajudar muito o hotel. No entanto, a construção do hotel não estava condicionada à decisão sobre o aeroporto", afirmou.

No que se refere à criação de postos de trabalho e apesar de não adiantar números globais, o responsável indicou que um hotel como o de Sacavém, próximo do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, permite a criação de 20 postos diretos.

A B&B Hotels é uma cadeia de hotéis que teve início em França em 1990. Desde então, já abriu unidades em países como Alemanha, Itália, Marrocos, Polónia, Espanha e Portugal, tendo mais de 500 hotéis em toda a Europa.