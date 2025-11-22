BBC perdeu mais de 1,47 mil milhões de euros em taxas de licenciamento no ano fiscal de 2024-25

A publicação deste relatório pela Comissão de Contas Públicas, que fiscaliza a utilização do dinheiro dos contribuintes, é mais um golpe para a BBC, já envolvida em polémica após a edição enganadora de um discurso de Donald Trump, que ameaçou processar a estação pública britânica por difamação.

Um porta-voz da BBC confirmou também hoje que um membro do seu conselho de administração, Shumeet Banerji, cujo mandato expiraria no próximo mês, "notificou o conselho da sua demissão".

De acordo com o `site` da BBC, o responsável citou "problemas de governação".

A dimensão do défice na cobrança da taxa de licenciamento, da qual a BBC obtém 65% das suas receitas, surge no meio de um clima tenso.

Atualmente, o valor para os contribuintes é de 174,50 libras (quase 200 euros), de uma receita total que atingiu 3,8 mil milhões de libras no último ano fiscal (01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025).

Este valor precisa de ser renegociado até ao final de 2027, no âmbito da renovação do contrato de dez anos da BBC com o Governo britânico.

Segundo os membros do Parlamento, uma análise às contas da BBC revelou que a taxa de fraude na cobrança da taxa de licenciamento atingiu os 12,5%.

Além disso, 3,6 milhões de famílias alegam agora não necessitar de licença, argumentando que já não veem a BBC, em comparação com 2,4 milhões em 2021.

No geral, para o período de 2024-2025, o efeito combinado da fraude e da queda das audiências representa uma perda potencial de 1,1 mil milhões de libras, sublinha o relatório, acrescentando que "a BBC não está a fazer o suficiente para garantir o pagamento da taxa de licenciamento".

Os membros do Parlamento apelaram a uma reformulação do sistema de fiscalização, referindo que as visitas domiciliárias estão "a tornar-se cada vez menos eficazes".

Embora o número de visitas a residências sem licença tenha aumentado 50% no ano passado, tal não resultou num aumento do pagamento da taxa de licenciamento nem num aumento das ações judiciais por incumprimento.

Citada no relatório, a BBC destacou a dificuldade de realizar auditorias, uma vez que muitos contribuintes se recusam a abrir as suas portas aos auditores.

A taxa de licenciamento "precisa de reforma", admitiu a BBC em comunicado.

"Estamos a explorar ativamente todas as opções que possam tornar o nosso modelo de financiamento mais justo, moderno e sustentável", acrescentou.

Mas "qualquer reforma deve preservar o estatuto da BBC como estação pública universal", insistiu a gigante da radiodifusão.

O relatório destaca outro desafio, o de atrair um público mais jovem, que atualmente prefere outros meios de comunicação para além da BBC.