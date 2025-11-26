BCE adverte que preços das ações podem cair muito

O BCE afirma no Relatório de Estabilidade Financeira que, "desde abril, os mercados de ações globais atingiram novos máximos históricos e os `spreads` de crédito estão atualmente apertados em relação aos padrões históricos".

Os mercados financeiros, e especialmente os de valores, são vulneráveis a "ajustamentos bruscos de preços devido a avaliações persistentemente altas e ao aumento da concentração do mercado de ações", alerta o BCE.

"O sentimento do mercado poderia mudar abruptamente devido à deterioração das perspetivas de crescimento, por exemplo, ou a notícias dececionantes sobre a adoção da Inteligência Artificial (IA)", segundo a entidade monetária.

Estima que os desajustamentos de liquidez em fundos de investimento abertos, o elevado endividamento dos fundos de alto risco e a opacidade dos mercados privados poderiam amplificar a tensão no mercado.

O BCE considera no relatório que a incerteza sobre os acordos comerciais e os efeitos económicos e financeiros a longo prazo das tarifas prejudicam a estabilidade financeira da zona euro.

A incerteza da política comercial "diminuiu notavelmente desde os máximos de abril, mas a incerteza continua a persistir, com potencial para novos picos", assegurou o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, ao apresentar o relatório.

O resultado de alguns bancos pode ser afetado por crédito malparado de empresas cujos negócios são mais sensíveis às tarifas.