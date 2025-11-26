BCE adverte que preços das ações podem cair muito
O Banco Central Europeu (BCE) alertou hoje que os preços das ações podem cair muito porque estão muito elevados em alguns casos, como os das empresas de tecnologia que produzem elementos para Inteligência Artificial.
O BCE afirma no Relatório de Estabilidade Financeira que, "desde abril, os mercados de ações globais atingiram novos máximos históricos e os `spreads` de crédito estão atualmente apertados em relação aos padrões históricos".
Os mercados financeiros, e especialmente os de valores, são vulneráveis a "ajustamentos bruscos de preços devido a avaliações persistentemente altas e ao aumento da concentração do mercado de ações", alerta o BCE.
"O sentimento do mercado poderia mudar abruptamente devido à deterioração das perspetivas de crescimento, por exemplo, ou a notícias dececionantes sobre a adoção da Inteligência Artificial (IA)", segundo a entidade monetária.
Estima que os desajustamentos de liquidez em fundos de investimento abertos, o elevado endividamento dos fundos de alto risco e a opacidade dos mercados privados poderiam amplificar a tensão no mercado.
O BCE considera no relatório que a incerteza sobre os acordos comerciais e os efeitos económicos e financeiros a longo prazo das tarifas prejudicam a estabilidade financeira da zona euro.
A incerteza da política comercial "diminuiu notavelmente desde os máximos de abril, mas a incerteza continua a persistir, com potencial para novos picos", assegurou o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, ao apresentar o relatório.
O resultado de alguns bancos pode ser afetado por crédito malparado de empresas cujos negócios são mais sensíveis às tarifas.