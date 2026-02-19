BCE aplica ao JP Morgan multas recorde de 12,2 milhões de euros

Ambas são infrações relativas a um indicador bancário fundamental e constituen "negligência grave", cada uma resultando num multa, revelou o BCE em comunicado. Em conjunto, as multas ascendem a 12,2 milhões de euros, o montante mais elevado de sempre imposto pelo BCE.

O JP Morgan, o maior banco norte-americano em termos de ativos, pode recorrer da decisão para o Tribunal de Justiça da UE.





c/agências

Estas infraçõescaso os seus empréstimos ou investimentos percam valor."Entre 2019 e 2024, o banco reportou ativos ponderados pelo risco inferiores aos que deveriam ter reportado", afirmou a instituição sediada em Frankfurt.Isto "impediu o BCE", que é o único supervisor dos principais bancos da zona euro, de ter "uma visão abrangente do seu perfil de risco".Ao subestimar estes ativos,, indicadores fundamentais para medir a sua solidez e capacidade de absorver perdas, segundo o BCE.A penalização, que consiste em duas multas de 10 milhões de euros e 2 milhões de euros, respetivamente,confirmou um porta-voz à AFP.Especificamente, o JP Morgan classificou certos empréstimos a empresas na categoria de risco errada "durante 15 trimestres consecutivos", segundo o BCE.O banco excluiu ainda certas transações do cálculo de outro indicador importante "durante 21 trimestres".Em Novembro, o regulador financeiro alemão ordenou também ao banco que pagasse 45 milhões de euros por deficiências nas suas medidas de combate ao branqueamento de capitais., também por divulgação inadequada de riscos.Na sexta-feira, o BCE multou o Crédit Agricole em 7,55 milhões de euros por atrasar o fornecimento de informações sobre riscos climáticos e ambientais.