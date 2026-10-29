BCE. Christine Lagarde renuncia ao cargo para intervir livremente e "defender a verdade"



A saída antecipada da atual presidente está a ser coordenada com tranquilidade no Banco Central Europeu e “já foi iniciado o processo" para identificar um sucessor ao cargo.



“A instituição é sólida, forte, como uma rocha, e continuará a sê-lo”, concluiu a dirigente.

Líder do BCE desde 2019, Lagarde permanecerá no cargo até fevereiro de 2027, mas o contrato previa que o mandato durasse até outubro do próximo ano. A saída antecipada da atual presidente está a ser coordenada com tranquilidade no Banco Central Europeu e“A instituição é sólida, forte, como uma rocha, e continuará a sê-lo”, concluiu a dirigente.

Christine Lagarde anunciou, esta quinta-feira, o afastamento antecipado do Banco Central Europeu, colocando um ponto final a meses de especulação sobre o seu futuro à frente da instituição.A decisão partiu, porém, da. Estando num cargo de alta responsabilidade no BCE, Christine Lagarde está sujeita a regras rigorosas de neutralidade.“Quero ter liberdade de discurso, liberdade de expressão e liberdade para me dedicar a outros assuntos”, explicou, em conferência de imprensa.e: “Sinto que devo dizer essas coisas e não posso fazê-lo na minha posição atual”.