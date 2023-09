BCE decide hoje se altera taxas de juro. Medina argumenta que aumento trará mais prejuízos que benefícios

O ministro das Finanças português assume que considera que um novo aumento das taxas de juro trará mais prejuízos do que benefícios.

O impacto de um aumento poderá fazer-se sentir em vários setores, como a prestação da casa, que nos últimos meses já tem estrangulado os orçamentos de muitas famílias. O ministro das Finanças anunciou esta quarta-feira que o executivo prepara dois novos mecanismos para fazer face ao acréscimo nas prestações do crédito à habitação.







. Esse diploma "permitirá que as pessoas e as famílias tenham mais confiança relativamente ao seu planeamento e organização, porque não estarão com o receio de que haja subidas repentinas e novas subidas nas atualizações dos referenciais".Questionado sobre as subidas das taxas de juro como forma de combater a inflação na União Europeia, Fernando Medina considerou que o combate à inflação através desse mecanismo não cobre outros riscos desse agravamento dos juros, argumentou Medina em declarações aos jornalistas no final de uma reunião da Concertação Social onde os parceiros discutiram o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), no Conselho Económico e Social (CES), em Lisboa,.

Ponderado travão às rendas

O executivo está a estudar a possibilidade de definir um "travão" para o aumento das rendas. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro, esta quarta-feira, à margem da visita a uma residência de estudantes no Porto.







“A questão de fundo do aumento do custo da habitação é o que procuramos responder com o programa Mais Habitação”, sendo que uma parte dos diplomas já está aprovada, começou por frisar.adiantou António Costa.“O Governo está a avaliar, vai falar obviamente com as associações de proprietários, com as associações de inquilinos, e procurar encontrar qual é o valor que seja mais próximo possível daquilo que é a possibilidade das famílias, e também daquilo que é o valor fixado na lei”, acrescentou.