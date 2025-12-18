BCE deixa juros sem mexidas pela quarta vez consecutiva

O Banco Central Europeu decidiu esta quinta-feira manter inalterada a sua taxa diretora em dois por cento. A avaliação "corrobora que a inflação deverá estabilizar no objetivo de dois por cento a médio prazo".Esta é a quarta reunião consecutiva do Conselho de Governadores que deixa as taxas de referência sem alterações.



Segundo as estimativas do próprio BCE, divulgadas a par da decisão sobre os juros, a inflação global deverá cifrar-se, em média, em 2,1 por cento em 2025, 1,9 no próximo ano, 1,8 em 2027 e dois por cento em 2028.



A decisão agora selada significa que as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez vão manter-se em dois por cento, 2,15 por cento e 2,40 por cento, respetivamente.



O Banco Central Europeu procedeu também a um acerto em alta da previsão de crescimento económico da Zona euro para 1,4 por cento em 2025 e 1,2 em 2026.



"O crescimento económico deverá ser mais forte do que o avançado nas projeções de setembro, sendo impulsionado principalmente pela procura interna", indica a instituição presidida por Christine Lagarde em comunicado.



As previsões apontam ainda para um crescimento de 1,4 por cento em 2027, valor que deverá repetir-se no ano seguinte.



c/ agências

