BCE mantém taxa de juro inalterada nos 2%

(em atualização)





O BCE diz que continua "bem posicionado para navegar a atual incerteza" devido à guerra no Médio Oriente.





"O Conselho do Banco Central Europeu decidiu hoje manter as três taxas de juro diretoras do BCE", refere um comunicado publicado no seu portal, em que assinala que a guerra no Médio Oriente "provocou um aumento pronunciado dos preços dos produtos energéticos, fazendo subir a inflação e pesando sobre o sentimento económico".







A decisão já era esperada. A presidente da instituição monetária, Christine Lagarde, insistiu na passada segunda-feira na natureza instável do conflito, entre guerra, cessar-fogo e negociações, que dificulta qualquer antecipação sobre a duração do choque e respetivos efeitos na economia.



Essa incerteza "advoga a favor da recolha de informações adicionais" antes de rever o rumo da política monetária, sublinhou Lagarde.

