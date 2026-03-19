BCE mantém taxa nos 2% mas DECO alerta para subida nas prestações da casa

O comunicado do BCE diz que a guerra "terá um impacto significativo na inflação a curto prazo através de preços mais elevados dos produtos energéticos". Os reflexos a médio prazo "dependerão quer da intensidade quer da duração do conflito e da forma como os preços dos produtos energéticos afetarão os preços no consumidor e a economia".



Com a guerra do Irão a ameaçar alastrar para um conflito regional em todo o Médio Oriente, o BCE arriscou a manutenção da taxa de referência para os empréstimos bancários, o que acontece pela sexta vez consecutiva, apesar de ter saído da reunião de hoje dos governadores uma revisão em alta da inflação para 2,6% este ano (antes 1,9%), 2,0% em 2027 (antes 1,8%) e 2,1% em 2028.

Do outro lado do Atlântico, a Fed (Reserva Federal dos Estados Unidos) decidiu igualmente no mesmo sentido e manteve ontem os juros inalterados.





Porém, a DECO alerta para o que diz serem já os “mercados a reagir ao aumento da inflação”.





“As taxas Euribor, utilizadas como indexante na maioria dos contratos de crédito à habitação com taxa variável em Portugal, já inverteram a tendência de descida das últimas semanas e iniciaram a subida que se tem intensificado nos últimos dias”, escreve a associação de defesa do consumidor no comunicado enviado às redações.





De acordo com a DECO, desde que começou a guerra, “a Euribor a 6 meses, o indexante mais utilizado no crédito à habitação em Portugal, já subiu quase 8,5%” e “no caso da Euribor a 12 meses a subida aproximou-se dos 14%”.



Segundo as contas da DECO, a manter-se esta tendência até final do mês, “as médias da Euribor em março deverão aumentar em 5,6% e 13,7%, respetivamente, podendo esta última superar os 2,5”.





O aumento não será sentido em todos os empréstimos ao mesmo tempo, já que depende da data em que cada contrato é revisto. Comparando com o mês de fevereiro, “isso significará uma subida das prestações para os contratos cujo banco faça a revisão em abril”, acrescenta o comunicado, calculando para uma família com um crédito de 150 mil euros a 30 anos, spread de 1% e Euribor a 6 meses, um acréscimo de pelo menos 13 euros na prestação.



A medida garante para já a estabilização dos créditos à habitação, mas