BCE. O impacto da subida das taxas de juro para Portugal e o sul da Europa

Desde que o BCE anunciou, na semana passada, o fim do programa de compra de dívida pública, as taxas das obrigações dispararam, principalmente nos países do sul da Europa.



Portugal, Itália, Grécia e Espanha, os mais endividados da Zona Euro, pagam agora bastante mais de juros para se financiarem nos mercados internacionais.



Ouvido pela Antena 1, o diretor de investimentos do banco Carregosa, Filipe Silva, considera que a subida das taxas de juro tem um impacto brutal nas contas publicas dos países do sul da Europa, numa altura em que a economia estava a recuperar da pandemia.