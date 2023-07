BCE prepara nova subida das taxas de juros

Um ano depois de iniciar o ciclo do aumento de juros mais rápido da história, os analistas esperam que, após a reunião do Conselho de Governadores, a presidente do BCE, Christine Lagarde, anuncie um aumento de 25 pontos base nas taxas de referência.A responsável do BCE anunciou, em junho, que um novo aumento das taxas de juro seria "muito provável".Em junho, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento subiu para 4%, a taxa de facilidade de depósito passou para 3,50% e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez aumentou para 4,25%.