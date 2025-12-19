BCE reduz prazo de resposta a pedidos dos bancos para 15 dias a partir de janeiro

A partir de janeiro de 2026, os bancos poderão receber uma resposta mais rápida do BCE quando pedirem para reduzir o seu capital através da recompra de ações ou outros instrumentos de capital, ou para reduzir os requisitos de capital após uma transferência de risco significativa, disse hoje o BCE num comunicado.

O BCE sublinhou que, embora o processo de aprovação seja mais rápido, aplicará completamente os padrões globais e a regulamentação europeia.

Outros tipos de operações e seus riscos serão avaliados com mais detalhes através do procedimento normal de aprovação.

O procedimento de aprovação rápida tornará a supervisão mais eficiente e eficaz porque economizará tempo em operações rotineiras e permitirá que os supervisores se concentrem em análises mais complexas.

Os bancos europeus devem solicitar a aprovação do BCE antes de recomprar ações ou outros instrumentos de capital, porque essas operações reduzem a capacidade do banco de absorver perdas.

Por isso, o BCE verifica se essas transações preenchem todos os requisitos legais.