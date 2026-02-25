BCP com lucros históricos de 1.018,6 milhões

O grupo BCP teve lucros de 1.018,6 milhões de euros em 2025, os maiores de sempre e mais 12,4% face a 2024, divulgou hoje o banco em conferência de imprensa.

O presidente executivo do banco, Miguel Maya, disse que no ano em que completou 40 anos o banco registou os "melhores resultados de sempre".

A margem financeira (a diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) cresceu 2,4% para 2.898,1 milhões de euros, num contexto de taxas de juro mais baixas, e as comissões aumentaram 4,3% para 847,4 milhões de euros.

Os custos operacionais subiram 8,3% para 1.415,1 milhões de euros.

Em `outros proveitos` o banco regista 69,7 milhões de euros positivos (que contrastam com 70 milhões de euros negativos de 2024).

As imparidades e outras provisões (para fazer face a perdas, sobretudo com créditos) foram de 830,7 milhões de euros, menos 10,3% do que as constituídas em 2024.

Por países, apenas na operação em Portugal o BCP gerou lucros de 869,4 milhões de euros (mais 10,6% em relação a 2024).