BCP melhor que média europeia em resultados de testes de stress

"O Banco Comercial Português, S.A. [BCP] foi submetido ao teste de stress de 2025 na União Europeia (UE) conduzido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), em cooperação com o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu (BCE) e o Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB)", disse a instituição.

Segundo o banco, "o cenário adverso do teste de stress foi definido pelo BCE/ESRB e cobre um horizonte de três anos (2025-2027)", tendo sido "realizado na premissa do balanço a dezembro de 2024 permanecer inalterado e, consequentemente, não tem em consideração estratégias de negócio e ações de gestão futuras, não representando consequentemente uma previsão da evolução financeira" do BCP.

De acordo com os resultados, disse o BCP, "da aplicação do cenário adverso resultou uma redução de 230 p.b. [pontos base] no final de 2025, de 154 p.b. no final de 2026 e de 102 p.b. no final de 2027 face ao rácio de CET1 fully loaded restated (CRR3) de 2024".

Isto compara "com uma redução média no universo dos 64 bancos submetidos a este exercício, de 313 p.b. no final de 2025, 339 p.b. no final de 2026 e de 370 p.b. no final de 2027", lê-se na mesma nota.

Por outro lado, da aplicação do cenário base "resultou um aumento de 130 p.b. no final de 2025, de 255 p.b. no final de 2026 e de 280 p.b. no final de 2027 no rácio de capital CET1 fully loaded restated (CRR3) de 2024".

Estes resultados comparam "com um aumento médio no universo dos 64 bancos submetidos a este exercício, de 62 p.b. no final de 2025, 108 p.b. no final de 2026 e de 118 p.b. no final de 2027", indicou.

"O teste de stress de 2025 na UE não contém um limiar de aprovação/reprovação, tendo sido projetado para ser usado como uma importante fonte de informação para o processo de análise e avaliação pelo supervisor (SREP-Supervisory Review and Evaluation Process)", ressalvou o BCP.

O banco indicou que os resultados "permitirão auxiliar as autoridades competentes na avaliação da capacidade do Banco Comercial Português, S.A. em cumprir os requisitos prudenciais aplicáveis em cenários adversos".

A banca europeia é hoje mais resiliente face a uma potencial crise, graças ao aumento dos seus lucros, concluiu a Autoridade Bancária Europeia (EBA) no seu teste de stress.