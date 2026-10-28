BCP nega plano de fecho de sucursais e fala em "relação equilibrada" com digital

"O modelo de negócio do BCP não é de [passagem] do mundo físico para digital, mas de uma relação equilibrada que cria valor", afirmou o presidente executivo do BCP, em resposta aos jornalistas, após a apresentação dos resultados do grupo, em Oeiras, Lisboa.

Neste sentido, negou existir um plano de fecho de sucursais.

Ainda assim, disse que se algumas não tiveram capacidade de atrair clientes e negócio vão encerrar.

No sentido contrário, referiu que podem ocorrer aberturas em polos de crescimento urbano.

Em 30 de setembro, o banco contava com 384 sucursais em Portugal, menos 10 do que no período homólogo.

Já o número de colaboradores em Portugal estava em 5.983, abaixo dos 6.224 anunciados no mesmo período do ano passado.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações do BCP subiram cerca de 0,05% para 1,09 euros.