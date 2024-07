BdP avisa que a Crédito Expresso Portugal não pode conceder crédito

Esta entidade, que atua nomeadamente no Facebook, "não está na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", lê-se na nota do BdP.

O banco central acrescenta ainda que a atividade de concessão de crédito "está reservada às entidades habilitadas a exercê-la", cuja lista pode ser consultada no site do Banco de Portugal.