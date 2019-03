BdP. Economia portuguesa vai crescer menos do que era esperado

Uma economia que mantém o crescimento, mas a um ritmo mais lento. As previsões do Banco de Portugal desceram ligeiramente para 2019. São de 1,7 por cento para este ano, menos uma décima do que em dezembro, também 1,7% no próximo ano e 1,6% para 2021.



Uma desaceleração, é certo, mas mesmo assim Portugal deverá crescer acima da média europeia, tendo em conta as previsões do Banco Central Europeu.



Nos dados agora conhecidos, o Banco de Portugal assinala uma mudança nos motores do crescimento. A procura interna passa a puxar mais pela economia, em vez das exportações.



O consumo das famílias cresce mesmo acima da economia, em consequência de haver mais rendimento disponível. O investimento mantém-se acima dos cinco por cento, em especial o realizado pelas empresas.



O mercado de trabalho deverá continuar a evoluir favoravelmente. O Banco de Portugal estima que a taxa de desemprego caia dos 6,1% para os 5,2% entre este ano e 2021.



Como riscos para os próximos anos, o Banco de Portugal destaca as tensões comerciais nos mercados externos. Aponta também constrangimentos ao crescimento a médio e longo prazo, considerando essencial a melhoria da produtividade e a aposta no investimento, tirando partido das baixas taxas de juro.