BdP instaura 76 processos e aplica coimas de 1,46 ME no 4.º trimestre de 2025

Entre os 76 processos instaurados, 43 dizem respeito a infrações de natureza prudencial, 21 a natureza comportamental, oito a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e quatro a atividades financeiras ilícitas.

Já entre os 184 processos concluídos, a maioria (125) dizem respeito a infrações de natureza comportamental ou de natureza prudencial (28), refere a síntese da atividade sancionatória divulgada esta tarde pelo BdP.

Com menor expressão, foram concluídos 19 processos por infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, sete por "infrações às regras em matéria de recirculação de numerário", quatro por "infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo" e um outro respeitante "a outras matérias".

No âmbito dos processos concluídos, foram aplicadas coimas que totalizaram 1.458.750 euros, dos quais 24.375 suspensos.