BdP lucra 1,5 ME em 2024 após usar provisões para cobrir prejuízo operacional de 1.142 ME

"Em 2024, no quadro da materialização do risco de estrutura de balanço, o banco utilizou a Provisão para Riscos Gerais para cobertura do RAPI [Resultado antes de provisões e impostos] negativo, tornando o Resultado Antes de Impostos (RAI) nulo", refere o Relatório do Conselho de Administração de 2024, hoje divulgado pelo banco central português.

A este valor nulo juntou-se a estimativa de imposto corrente e o imposto diferido apurado, que empurraram o resultado líquido para 1,5 milhões de euros.

No entender do BdP, o RAPI negativo refletiu a materialização do risco de estrutura de balanço, através de uma margem de juros de 573 milhões de euros -- ainda que 94 milhões de euros acima das perdas em 2023 -- e do valor do resultado líquido da repartição do rendimento monetário, de 337 milhões de euros -- 153 milhões de euros acima das perdas em 2023.

Por sua vez, os gastos administrativos subiram 7,8% para 213 milhões de euros.

Na apresentação no edifício Álvaro Pais, em Lisboa, no primeiro evento no edifício que o BdP vai ocupar até à conclusão das obras no terreno da antiga Feira Popular, a vice-governadora Clara Raposo registou que a almofada para provisões do regulador foi suficiente e que o banco central tem ainda "almofada suficiente" para o previsto para os próximos anos.

O governador, Mário Centeno, destacou que a política monetária "continuou a dominar a atividade do banco", depois de no ano passado também ter alocado 1.054 milhões de euros das suas provisões.

Após esta transferência, o montante global da provisão para riscos gerais caiu para 1.716 milhões de euros.

No seu relatório, o BdP aponta que esta provisão tem uma natureza "equivalente a uma reserva dado que apresenta um caráter de permanência, e destina-se (...) a cobrir riscos potenciais de balanço numa perspetiva de médio e longo prazo.

No final do ano passado, o balanço do BdP ascendia a 191.177 milhões de euros, mais 6.330 milhões de euros que no final de 2023.

Segundo o banco central, esta evolução "traduziu fundamentalmente o impacto da valorização do ouro [subida de 34%] e do incremento do ajustamento às notas em circulação, em parte compensado pela já referida redução da liquidez excedentária no Eurossistema".

Para 2025, o BdP estima um RAPI negativo, mas "longe da mesma ordem de grandeza" dos dois exercícios anteriores, segundo Clara Raposa.