BdP preocupou-se com Aethel em 2017 por potencial ligação ao BES - Sérgio Monteiro

Questionado pelo deputado do PCP Duarte Alves se o interesse da Aethel - empresa cujo fundador, Ricardo Santos Silva, tinha vindo do BES Investimento - poderia estar ligado à família Espírito Santo e gerar uma entrada indireta desta no Novo Banco, Sérgio Monteiro confirmou que o supervisor estava preocupado com essa situação.

"Sei que houve essa preocupação e posso confirmá-la", disse hoje no parlamento Sérgio Monteiro, na sua audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

O também antigo secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações do Governo de Passos Coelho (PSD/CDS-PP) confirmou que "o departamento jurídico do Banco de Portugal, que segue com muita atenção essas matérias, fez diligências e verificação para saber os beneficiários últimos, a origem de fundos e se eventualmente poderia haver problemas".

Catalogando a abordagem da Aethel como uma "iniciativa" e não "uma proposta", o antigo consultor do Banco de Portugal disse que a mesma não progrediu porque "era mais um pedido de mandato para fazer gestão de ativos e passivos com os credores, na altura, do Novo Banco" do que uma ideia de compra.

No final da audição de hoje, ao responder à terceira ronda de perguntas, Sérgio Monteiro esclareceu que "não disse que o responsável da Aethel era da família ou que o negócio era para ser feito para a família" Espírito Santo.

"Não estava sequer em posição de o fazer. Disse apenas que havia uma grande preocupação por parte do Banco de Portugal para que não houvesse direta, indireta ou sequer remotamente qualquer proximidade a acionistas anteriores, nomeadamente a família", afirmou acerca da sondagem da empresa do setor mineiro sediada em Londres.

Em 2017, numa audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA), Sérgio Monteiro tinha desvalorizado as acusações da Aethel Partners que reivindicava ter apresentado uma oferta melhor do que a Lone Star, dizendo que o grupo britânico não apresentou qualquer proposta.

"Sobre o candidato que disse ter uma proposta melhor do que a Lone Star, a isso nem sequer podemos chamar proposta", afirmou Sérgio Monteiro, durante a sua audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) em 23 de maio de 2017.

E salientou: "Entrou em contacto connosco em janeiro. Foi-lhe explicado que tinha que se juntar a outro concorrente ou [só poderia participar] se o processo não tivesse um desfecho positivo".

Isto, porque nessa altura já havia um longo caminho percorrido na operação de venda do Novo Banco, que contou com cinco interessados (quatro na venda estratégica e um na venda em mercado), além de já estarem em curso as negociações exclusivas com a Lone Star.

Na altura, foi noticiado que a Aethel Partners oferecia quase quatro mil milhões de euros pelo Novo Banco, tendo a sociedade britânica avançado mesmo com um processo judicial para travar a venda do banco de transição à norte-americana Lone Star.

Em 5 novembro de 2019, a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) autorizou o "controlo da mina" de ferro de Torre de Moncorvo, Bragança, pela Aethel Mining, revelou a empresa.