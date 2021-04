BdP vai ter acesso a identidades de alugueres de cofres bancários

Uma medida que tem como objectivo a prevenção do branqueamento de capitais.



Além do nome dos proprietários, o regulador vai ter acesso também a quem pedir acesso ao cofre.



De acordo com o jornal Público, também o Ministério Público passará a ter conhecimento desta informação, das pessoas ou empresas que aluguem cofres nos bancos para guardar objetos valiosos, documentos ou dinheiro.



Esta medida é vista com mais um passo para a prevenção de branqueamento de capitais