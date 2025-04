BE considera que PSD fez alterações ao IRS a pensar em eleições

"Luís Montenegro fez alterações ao IRS antecipando e preparando umas eleições que poderiam ter acontecido no ano passado", afirmou Mariana Mortágua à margem de uma sessão dedicada à menopausa realizada num café do Porto.

E acrescentou: "E, portanto, fez [Luís Montenegro] as alterações ao IRS para maximizar, tanto quanto possível, as devoluções de IRS em 2024 sabendo que isso, depois, tem uma consequência em 2025".

A bloquista insistiu na ideia de que o primeiro-ministro tomou essa decisão porque esperava que houvesse eleições em 2024 e não em 2025.

Na segunda-feira, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, acusou o primeiro-ministro de "governar a pensar em eleições" devido às alterações das tabelas de retenção do IRS, uma situação que também levou o líder do Chega, André Ventura, a exigir explicações a Luís Montenegro.

Já hoje, o líder do PSD, Luís Montenegro, considerou que as críticas dos partidos da oposição às alterações nas tabelas de retenção do IRS são atoardas sem fundamento, insistindo que o Governo reduziu a carga fiscal.

"A manipulação do IRS começa quando, ainda na campanha e depois da campanha, as contas do PSD e da AD para a descida do IRS já contabilizam uma boa parte que já tinha sido decidida antes e que é apresentada como se fosse uma decida de impostos do PSD", frisou a bloquista.

Mariana Mortágua ressalvou que quem decidiu as tabelas de retenção na fonte foi o Governo que preferiu antecipar para 2024 uma parte do ganho sabendo que isso, em 2025, causaria uma devolução menor ou pagamento do IRS.

"Eu alerto para uma questão. No último Orçamento do Estado foi aprovado pela direita uma redução para metade da retenção na fonte das horas extra (...) para o ano vão ter a mesma surpresa porque houve menos retenção no IRS, o que quer dizer que as pessoas recebem mais todos os meses, mas depois, quando chegar o ano seguinte, vão ter que pagar o IRS na mesma", salientou.

A coordenadora do BE alertou para "este tipo de truques", dizendo que uma diminuição da retenção na fonte não quer dizer uma diminuição do imposto.

E foi isso, acrescentou, que foi feito com as horas extraordinárias no Orçamento do Estado.