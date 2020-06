BE diz que a TAP está a ser "liquidada"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Catarina Martins alerta que a TAP está a ser "liquidada". A coordenadora do Bloco de Esquerda passou a manhã reunida com trabalhadores da transportadora e da Groundforce. No final sublinhou que milhares de trabalhadores estão a ser dispensados da companhia aérea devido à pandemia. E voltou a apelar à nacionalização da TAP, uma proposta que amanhã vai ser debatida no Parlamento.