Foto: Clay Banks - Unsplash

Há quase 50 anos que o preço do café não era tão elevado. E a tendência é para chegar em breve a um euro e meio por chávena pedida.



O custo do produto aumentou, em novembro, perto de 70 por cento, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Agora os consumidores vão sentir essa diferença no bolso.