BEI assina acordo de 30 milhões de euros com empresa Skydweller para produzir aviões `verdes`

"Do ponto de vista da União Europeia, da Comissão e do Banco Europeu de Investimento, este é um projeto importante que junta a transição verde e a necessidade de meios de transporte sustentáveis e, ao mesmo tempo, a inovação que é chave para esta transição", afirmou o vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, em conferência de imprensa.

Na Web Summit, e junto do presidente executivo da empresa norte-americana, Robert Miller, e da representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, Mourinho Félix explicou que estes aviões poderão transportar carga até 400 quilogramas ou equipamentos como antenas ou equipamento tecnológico.

"Este tipo de aviões poderão ser extremamente úteis", defendeu o responsável europeu, referindo-se à utilidade em áreas como a desflorestação, captura de dióxido de carbono e a utilização de financiamento `verde` em "atividades que são realmente `verdes`".

Robert Miller saudou o "apoio que o financiamento dará" à empresa com `nacionalidade` espanhola e norte-americana.

Na ótica de Ricardo Mourinho Félix, os objetivos de descarbonização para 2050 apenas serão alcançados com novas tecnologias.

"Estamos cientes de que com as tecnologias que temos hoje disponíveis, a neutralidade carbónica em 2050 não é possível", disse, acrescentando que é necessário o desenvolvimento de tecnologias "que produzam uma economia sustentável e, ao mesmo tempo, justa, que beneficie todos os seres humanos".

Robert Miller acrescentou que a utilização deste tipo de tecnologia poderá ser expandida para comunicações em situações de emergência, como incêndios florestais.

Salvaguardando que os aviões não terão capacidade para transportar água ou equipamentos para apagar os incêndios, o presidente executivo da empresa sugeriu que "uma das coisas mais importantes para os bombeiros é manter as comunicações".

Já Sofia Moreira de Sousa defendeu que este tipo de investimento é "fundamental para o crescimento da economia".

A Web Summit, que se realizou pela primeira na capital portuguesa em 2016, conta este ano, de acordo com a organização, com 900 investidores, 2.000 media confirmados, 300 parceiros, 800 oradores, num total de 70.000 participantes, em que 42% são mulheres.

Ao todo, estão representados 160 países.

Após as duas primeiras edições na capital portuguesa, a Web Summit e o Governo anunciaram, em 2018, uma parceria de 10 anos, o que mantém a cimeira em Lisboa até 2028.