BEI concede financiamento de 365 ME para melhorar ligação ferroviária em Marrocos

O acordo, assinado na terça-feira, foi anunciado pela presidente do BEI, Nadia Calviño, durante uma visita de dois dias ao país africano, na qual se reuniu com vários responsáveis, entre os quais a ministra das Finanças, Nadia Fettah, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Naser Burita.

"É evidente que Marrocos é um parceiro estratégico de primeira linha para a União Europeia e, muito especialmente, para Espanha, e dispomos de uma carteira de investimentos muito importante no país", disse Calviño em declarações à imprensa.

Calviño sublinhou que, nos últimos quatro anos, o BEI triplicou o financiamento em Marrocos em vários projetos, nomeadamente em infraestruturas de transportes e de gestão da água, bem como em projetos na área da educação.

"Marrocos desempenha um papel fundamental na estabilidade e segurança de toda a região ocidental de África e, por conseguinte, na fronteira sul da Europa", indicou.

Por isso, disse ainda, "é fundamental" continuar "a manter uma relação positiva" e, "na medida do possível, a investir em infraestruturas que proporcionem oportunidades à população jovem e que também proporcionem uma maior estabilidade económica e social na vizinhança da Europa".