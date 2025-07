Beira Baixa aplaude parecer desfavorável da APA a central solar na albufeira do Cabril

"Uma central fotovoltaica flutuante na barragem do Cabril afetaria a biodiversidade e a qualidade da água, mudaria de forma irreversível a paisagem visual e traria graves prejuízos socioeconómicos, com a limitação de atividades náuticas", disse hoje a CIMBB, em comunicado.

A APA emitiu no dia 03 um parecer desfavorável ao projeto da central solar flutuante da albufeira do Cabril, nos concelhos de Pedrógão Grande, Pampilhosa da Serra e Sertã.

Para a CIMBB, este projeto traria impactos muito negativos à população da região, quer em termos ambientais como socioeconómicos, "pelo que é de saudar a posição tomada pela APA".

Adiantou ainda que, dada a importância da albufeira do Cabril para o abastecimento de meios aéreos no combate a incêndios, esta ficaria severamente comprometida com a instalação de painéis fotovoltaicos.

Além disso, a CIMBB recordou que o estudo de impacto ambiental "já tinha admitido impactos negativos na fauna, flora, qualidade da água e paisagem".

Este projeto foi alvo de contestação por parte da CIMBB durante o período de consulta pública (que decorreu de 07 de março a 17 de abril), tendo sido tomada uma posição conjunta de oposição ao projeto juntamente com as Comunidades Intermunicipais da Região de Coimbra e da Região de Leiria, em 14 de abril.

Após esta tomada de posição da APA, a CIMBB prometeu manter-se atenta sobre esta situação e disse esperar que, pelo superior interesse da população da região, seja determinado o cancelamento total do projeto, bem como as devidas consequências jurídicas para a empresa concessionária e os decisores políticos envolvidos.

A central, projeto da empresa Voltalia, que ganhou o leilão solar flutuante para o Cabril, estava prevista para território dos concelhos de Pedrógão Grande (distrito de Leiria), Pampilhosa da Serra (Coimbra) e Sertã (Castelo Branco).

Com as duas linhas elétricas aéreas associadas (uma de 3,44 quilómetros e outra de 21,21 quilómetros), o projeto chegava também aos concelhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos (Leiria), e Penela (Coimbra).

A CIMBB é uma associação de âmbito territorial que visa a realização dos interesses comuns aos municípios que a integram, designadamente pela promoção do desenvolvimento social, económico e cultural, que reforça a identidade do território e o sentimento de pertença da sua comunidade.

O seu âmbito geográfico compreende os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.