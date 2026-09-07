Beira Baixa tem aprovados 57,34 ME para recuperação do território

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a CIM da Beira Baixa informou que a região registou um total de 2.272 candidaturas, que correspondem a um total de 74,33 milhões de euros em prejuízos sinalizados.

"Estes números refletem o trabalho exaustivo e a proximidade das nossas autarquias junto das populações e das empresas afetadas. O volume de apoios já aprovado é significativo, mas a nossa prioridade absoluta é garantir que as candidaturas ainda em análise sejam validadas com a máxima celeridade, para que a ajuda chegue rapidamente a quem dela precisa para reconstruir a sua vida", afirmou o presidente da CIM da Beira Baixa, João Lobo.

O autarca, que é também presidente da Câmara de Proença-a-Nova, sublinhou ainda que, desse total, "as autoridades já aprovaram 57,34 milhões de euros para apoiar a recuperação do território".

Segundo a informação disponibilizada pela CIM, no âmbito de uma reunião com o coordenador da Estrutura de Missão para a Reconstrução da região Centro, Paulo Fernandes, na análise por município, a Sertã lidera em volume de processos com 1.136 candidaturas (23,78 ME solicitados e 17,06 ME aprovados).

Por seu turno, o município de Idanha-a-Nova regista o maior impacto financeiro da região, com 23,01 ME validados face aos 27,43 ME pedidos.

Seguem-se Proença-a-Nova, com 396 processos e 5,98 ME aprovados (7,43 ME solicitados); Oleiros, com 194 casos e 3,37 ME garantidos (4,09 ME pedidos) e Vila de Rei, que contabiliza 260 candidaturas e 3,32 ME aprovados de um total de 4,53 ME.

O município de Castelo Branco reuniu 57 processos, somando 2,18 ME aprovados contra 3,09 ME pedidos e Vila Velha de Ródão com 128 candidaturas e 1,66 ME validados (2,48 ME solicitados).

Por último, surge Penamacor que reportou 10 processos, com 470 mil euros aprovados de um montante inicial de 508 mil euros.

No âmbito da habitação própria permanente, a Beira Baixa regista uma taxa de aprovação de 62,5%.

"Isto traduz-se em 1.420 candidaturas já validadas, encontrando-se as restantes na fase final de conclusão ou sob última avaliação técnica".

Na reunião foi também definida a estratégia de acesso ao Fundo de Emergência Municipal (FEM), que irá financiar até 60% das obras públicas até ao dia 30 de novembro, sendo os restantes 40% assegurados por uma linha de crédito do Banco Europeu de Investimento (BEI).

"Ao assegurarmos a cobertura dos 40% restantes, tiramos um enorme peso financeiro das costas dos nossos municípios. É a prova de que, com uma estratégia integrada e cooperação institucional, conseguimos proteger as finanças locais e focar-nos no que realmente importa, reconstruir a Beira Baixa com resiliência e segurança", vincou João Lobo.

A CIM da Beira Baixa integra os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão, todos no distrito de Castelo Branco.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal entre o final de janeiro e o início de março na sequência da passagem das depressões Kristin, em 28 de janeiro, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.