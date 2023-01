Beja e Alverca entraram na lista de possíveis localizações para novo aeroporto

A resolução do Conselho de Ministros aprovada no ano passado previa que pudessem ser acrescentadas outras opções, além das 4 localizações que já estavam em cima da mesa, com as devidas combinações possíveis.



A primeira avaliação das propostas deverá ser feita até final de março.



Os relatórios com as conclusões têm de estar fechados até novembro, passando depois para a fase de discussões públicas.