Beneficiários de prestações de desemprego com queda homóloga de 3,3% em agosto

Face ao período homólogo, registou-se um decréscimo de 6.169 beneficiários, o que representa uma queda de 3,3%.

Já em comparação com o mês anterior, houve uma subida de 558 em agosto, o equivalente a 0,3%, de acordo com a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Estes dados põem fim a um ciclo de cinco meses consecutivos de recuo, dado que o número de beneficiários de prestações de desemprego esteve a descer consecutivamente desde fevereiro até julho, quando atingiram os 178.959, o valor mais baixo desde julho de 2024, segundo a análise da Lusa com base nos dados disponíveis.

No que toca ao subsídio de desemprego, registou-se em agosto um recuo homólogo de 2,3% do número de beneficiários (menos 3.433), totalizando os 146.376. Já na comparação em cadeia, houve uma subida de 1,1% (mais 1.584 beneficiários).

"O valor médio mensal do subsídio de desemprego em agosto foi de 712,86 euros, representando uma variação anual positiva de 8,2%", nota ainda o GEP.

Por sua vez, o número de beneficiários do subsídio social de desemprego inicial diminuiu 19,4% comparativamente com o mesmo mês do ano anterior (menos 1.298 subsídios processados) e recuou 2,6% face a julho (um decréscimo de 144 beneficiários), totalizando os 5.403.

Quanto ao subsídio social de desemprego subsequente, este abrangeu 19.953 em agosto, o que corresponde a uma queda homóloga de 4% (menos 833 beneficiários) e uma redução de 2% em termos mensais (menos 417 beneficiários).

À semelhança do que tem sucedido, as prestações de desemprego foram maioritariamente pedidas por mulheres, correspondendo a 105.869 beneficiárias e a 73.648 beneficiários (41%).