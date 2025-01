Beneficiários de prestações de desemprego sobem 7,7% em dezembro para 195.245

Em relação ao mês anterior, registaram-se em dezembro mais 8.404 beneficiários, o equivalente a uma subida de 4,5%.

Já face ao período homólogo, houve um acréscimo de 13.921, de acordo com a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

No que toca ao subsídio de desemprego, registou-se em dezembro de 2024 um aumento homólogo de 10% do número de beneficiários (mais 14.317 subsídios processados), totalizando os 156.854. Já na comparação em cadeia, verificou-se um acréscimo de 4,1% (mais 6.208 beneficiários).

"O valor médio mensal do subsídio de desemprego em dezembro foi de 674,73 euros, representando uma variação anual positiva de 8%", refere ainda o GEP.

No que concerne ao número de beneficiários do subsídio social de desemprego inicial subiram 2,3% comparativamente com o mesmo mês do ano anterior (mais 216 subsídios processados) e aumentaram 28,1% face a novembro (mais 2.081 beneficiários), totalizando os 9.474.

O subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 20.713 beneficiários em dezembro de 2024, uma redução homóloga de 6,1% (menos 1.349 beneficiários), mas uma subida de 0,7% em termos mensais (mais 146 beneficiários).

À semelhança do que tem sucedido, as prestações de desemprego foram maioritariamente pedidas por mulheres, correspondendo a 110.867 beneficiárias e a 84.378 beneficiários (43,2%).

Em termos homólogos, as prestações de desemprego aumentaram 8,7% para os homens e subiram 6,9% para as mulheres.

Já na comparação com o mês anterior, verificou-se um crescimento de 6,4% para os homens e uma subida de 3,1% para as mulheres.