Economia
Bens alimentares aumentaram 30% nos últimos 5 anos
Os preços dos alimentos em Portugal não param de subir desde 2021, com uma aumento médio a rondar os 30 por cento. Um crescendo que, tal como os combustíveis, está associado à conjuntura económica que deriva dos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.
De acordo com a DECO Proteste um cabaz com 63 produtos essenciais, apresentava um valor de 188 euros, há 5 anos e actualmente, ronda os 256 euros, ou seja, mais 68 euros.
“O bacalhau já está a começar a aumentar, à imagem do que aconteceu o ano passado, até atingir o expoente máximo em dezembro. (…) No caso da pescada, já custa mais 14 euros por quilo, do que custava no início do ano.”