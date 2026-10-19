Bens alimentares aumentaram 30% nos últimos 5 anos

Bens alimentares aumentaram 30% nos últimos 5 anos

Os preços dos alimentos em Portugal não param de subir desde 2021, com uma aumento médio a rondar os 30 por cento. Um crescendo que, tal como os combustíveis, está associado à conjuntura económica que deriva dos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

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De acordo com a DECO Proteste um cabaz com 63 produtos essenciais, apresentava um valor de 188 euros, há 5 anos e actualmente, ronda os 256 euros, ou seja, mais 68 euros.

Os preços apresentam níveis historicamente altos e continuam a subir, com o valor dos alimentos a atingir uma inflação de 2,4 por cento.

Oriana Barcelos – RTP Antena 1

Valores e tendências que Nuno Figueiredo, porta-voz da DECO Proteste, diz que não vão parar, e dá exemplos.

“O bacalhau já está a começar a aumentar, à imagem do que aconteceu o ano passado, até atingir o expoente máximo em dezembro. (…) No caso da pescada, já custa mais 14 euros por quilo, do que custava no início do ano.”

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