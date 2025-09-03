BFA lança Oferta Pública de Venda na maior operação da história da bolsa angolana

Segundo a informação disponibilizada no site do banco, a entrada em bolsa está prevista para o final do mês e a operação envolve a venda de 4,46 milhões de ações ordinárias, representativas de 29,75% do capital, colocadas pelos atuais acionistas - a Unitel, que disponibiliza 15%, e o Banco Português de Investimento (BPI), com 14,75%.