BFA lança Oferta Pública de Venda na maior operação da história da bolsa angolana
O Banco de Fomento de Angola (BFA) lança sexta-feira uma Oferta Pública de Venda (OPV) de 29,75% do seu capital, a maior operação de sempre da bolsa angolana, que deve render mais de 200 milhões de euros aos acionistas.
Segundo a informação disponibilizada no site do banco, a entrada em bolsa está prevista para o final do mês e a operação envolve a venda de 4,46 milhões de ações ordinárias, representativas de 29,75% do capital, colocadas pelos atuais acionistas - a Unitel, que disponibiliza 15%, e o Banco Português de Investimento (BPI), com 14,75%.